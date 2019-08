Start mit Maschinenpatent

Wie heute Montag bekannt wurde, will die traditionsreiche Ferag AG mit Sitz in Hinwil in den kommenden Monaten bis zu 150 Stellen abbauen. Die Firma gibt an, damit auf den sich wandelnden Weltmarkt einzugehen. Es seien in den vergangenen zwei Jahren weniger Bestellungen eingegangen. Grund genug, sich die Geschichte des Unternehmens noch einmal vor Augen zu führen.