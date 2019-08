Paddeln, was die Arme hergeben

Sie schwingen die Arme, montieren Trinkbeutel, Schwimmwesten und Trikots mit aufgedruckten Startnummern. Die Teilnehmer der SUP-Race, der an diesem Samstagnachmittag in der Seebadi Uster stattfindet, sind mitten in der Vorbereitung auf das Rennen.

«Ich bin sehr nervös», sagt Nadine Müller aus Rupperswil. Sie ist 46 Jahre alt, hat blonde, kurze Haare. Seit sechs Jahren betreibt sie Stand Up Paddling, kurz SUP. Früher sei sie als Ausgleich joggen gegangen. «Aber auf dem Wasser kann ich aber noch viel besser abschalten.»