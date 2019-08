Das sind Dübendorfs grösste Sonnenblumen

Der Verein für Familiengärten Dübendorf hat in diesem Sommer einen speziellen Wettbewerb veranstaltet. Gesucht wurde die grösste Sonnenblume der Einhornstadt. Alle Vereinsmitglieder konnten sich gemäss Vizepräsident Dirk Rahnenführer in zwei Kategorien messen. So wurden einerseits die höchste Sonnenblume sowie auch die Blume mit dem grössten Blütendurchmesser prämiert.