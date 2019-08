Ausgelassenes Dorffest mit vielen Attraktionen

Am Wochenende fand in und rund um die Zwicky-Fabrik das diesjährige Fällander Sommerfest statt. Organisiert wurde es vom Feuerwehrverein, dem Dorfverein, dem Familien- sowie dem Dorfverein. Mitgeholfen hatten auch zahlreiche andere Fällander Organisationen und Vereine, zum Beispiel der Fussballclub, der am Samstag eine grosse Bar bewirtschaftete.

Helikopter als Attraktion

Das Fest war gut besucht und war ein Tereffpunkt für Jung und Alt. Für die ältere Generation gab es zahlreiche Sitzgelegenheiten. So wurden auch in der Zwicky-Halle Stühle und Tische aufgestellt. In der Halle traf man auch viele Familien, die die Kleinsten vor der Sonne und dem Lärm schützen wollten.

Eröffnet wurde das Sommerfest am Freitagabend mit einer Ansprache des Gemeindepräsidenten Tobias Diener (FDP). Am Samstagmorgen zwischen 8.30 und 12 Uhr wurde der traditionelle Wochenmärt durchgeführt. Nebenbei gab es einen Chilbi-Betrieb. Als spezielle Attraktion war die Alpine Air Ambulance Schweiz mit einem Helikopter vor Ort und zeigte den Festbesuchern, wie eine Luftrettung durchgeführt wird. Am Abend gab es einen Festbetrieb mit der Partyband «VivaPeople».

Das Fest wurde am Sonntag mit einem Gottesdienst sowie einem Platzkonzert der Musikgesellschaft Fällanden beendet.