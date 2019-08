Pfäffiker Dorfete kommt gut an - trotz neuem Standort

Dieses Jahr musste der Standort des Festes in die Bankstrasse verlegt werden. Wegen der grossen Baustelle und der Umleitung konnte der alte Standort nicht benutzt werden. Dies schreckte jedoch die Dorf-Fest-Besucher nicht ab. Am Freitagabend waren alle Sitzbänke besetzt und ab 22 Uhr rockte die Band Supersonic aus dem Zürcher Oberland. Die Stimmung war gesellig und nach dem zweiten Song begannen auch einig Besucher zu tanzen.

Am Samstag gegen 14.30 kam karibisches Feeling auf dem Festplatz auf. Die Sonne schien, alle waren relaxed und die Band Barell Drums spielte mit ihren Steeldrums alle zurück in die Ferien. Für die Kinder wurde extra vom Familienverein Pfäffikon ZH ein Spielbereich eingerichtet. Sie konnten Basteln oder Halsketten auffädeln und in einem Sandkasten sändele.