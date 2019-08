Das ist Dübendorfs grösste Sonnenblume

Der Verein für Familiengärten Dübendorf hat in diesem Sommer einen speziellen Wettbewerb veranstaltet. Gesucht wurde die grösste Sonnenblume der Einhornstadt. Alle Vereinsmitglieder konnten sich gemäss Vizepräsident Dirk Rahnenführer in zwei Kategorien messen. So wurden einerseits die höchste Sonnenblume sowie auch die Blume mit dem grössten Blütendurchmesser prämiert.

Auf die Idee des Wettbewerbs kam Rahnenführer im vergangenen Sommer. «Als ich nach dem letzten Gartenfest durch die Familiengärten in der Buen ging, um Fotos für unsere Website zu machen, entdeckte ich eine riesige Sonnenblume.» Die Bilder zeigte er an der nächsten Vorstandssitzung. «Jemand hatte dann die Idee für den Sonnenblumenwettbewerb. Im März gaben wir diesen unseren Mitgliedern bekannt», so Rahnenführer.

Über vier Meter hoch

Das Vorhaben fruchtete: Rund 40 Vereinsmitglieder nahmen am Wettbewerb teil. Am Samstag wurden in den beiden Kategorien die drei Gewinner ausgezeichnet. Der Vereinsvorstand hatte am Sonntag zuvor alle Gärten besucht und rund drei Stunden lang die grössten Pflanzen gemessen, wie Vizepräsident Rahnenführer sagt.

Die höchste Blume hatte am Ende xy. Die Sonnenblume der Familie kam auf eine Höhe von vier Metern und zwanzig Zentimetern. In der anderen Kategorie gewann die Blume von Pedro Dieser. Die Wettbewerbskommission mass eine Breite von 38 Zentimetern. Allerdings war der Gewinner nicht anwesend und konnte nicht vor Ort gewürdigt werden.

Weltrekord stammt aus Deutschland

Damit eine Sonnenblume optimal wachsen kann, braucht es gemäss dem Verein für Familiengärten viel Wasser und einen sonnigen und nährstoffreichen Boden. Zudem gebe es im Handel auch entsprechende «Riesen-Sonnenblumen-Samen». Diese haben klangvolle Namen wie «American Giant», «Sky Scraper» oder «King Kong».

Im internationalen Vergleich schneiden die Dübendorfer Blumen indes mässig ab. Der Weltrekord für die höchste Sonnenblume stammt aus dem Jahr 2015 und wird von Hans-Peter Schiffner aus Deutschland gehalten. Die Pflanze des Hobby-Gärtners erreichte eine Höhe von neun Metern und 17 Zentimetern. (kev)