Wie der Theilinger Weiher Tiana Angelina Moser politisch geprägt hat

Es ist ruhig in Weisslingen. Eigentlich so ruhig und beschaulich, wie es immer ist, in diesem Idyll zwischen der Grossstadt Winterthur und dem etwas beschaulicheren Pfäffikon. Enten und Bläshühner lassen sich auf dem Theilinger Weiher treiben. Die meterhohen Tannen spiegeln sich auf der Wasseroberfläche.