Schulhaus-Millionen kommen vors Volk

Ockergelbe Fassaden, rostfarbene Fensterläden aus Holz und rote Klinkerplatten in den Schulhausgängen: Das Schulhaus Zentral gehört zu den ältesten Schulanlagen in Volketswil. Erbaut wurde das Schulhaus in den 1950er-Jahren. Zuletzt saniert wurde es vor knapp vierzig Jahren. Das Gebäude steht unter kommunalem Kulturschutz. Im Rahmen des Projektes «Schulraum 2020» muss es nun aber saniert und erweitert werden. Im Langzeitprojekt werden alle Schulhäuser in Volketswil modernisiert. So will die Schulpflege sicherstellen, dass auch in Zukunft genügend Schulraum zur Verfügung steht.