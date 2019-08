New Yorker Regenbogenfamilie zu Besuch in Uster

In Uster geht die Familie Wolf am liebsten in die Seebadi. Weil es dort einen Sprungturm hat. «Im Freibad in New York hat es nur gerade mal ein Ein-Meter-Sprungbrett», erzählt Pascal Wolf. «Und da steht der Bademeister und schaut wie ein Wachhund. Weil wenn etwas passiert, dann haftet der Betreiber des Schwimmbads. So ist das in Amerika.»