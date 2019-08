Mit Papa Schlumpf auf der Panamericana

Es fing alles vor drei Jahren in Pfaffhausen an. Dort träumten Desirée Möschl und Andres Morf von einer Fahrt auf der Panamericana – einer Strasse von Alaska bis nach Argentinien. Schnell war klar, dass dazu ein passender Bus her muss.

Alt muss er sein

«Wir wollten ein fahrbares Wohnzimmer», sagt Andres Morf. Da die beiden gerne in der Natur unterwegs sind, suchten sie nach einem Offroader: ein 4x4 Sprinter mit Euro-3-Motor sollte es sein. Ganze neun Monate suchten sie nach diesem Fahrzeug.