So sieht der neue Seidenturm aus

Nach dem Tod des Bubiker Unternehmers Urs Bertschinger im Mai letzten Jahres wurde es ruhig um das Seidenturm-Projekt in Dürnten. Bertschinger plante ein Hochhaus auf dem Areal der Seidenfabrik am Dorfeingang. Eigentlich sollten die Bauarbeiten am 22 Meter hohen Turm, der auch kritische Voten provozierte (siehe Box), noch letztes Jahr beginnen (wir berichteten).