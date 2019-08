Komödianten rücken Weisslingen ins Rampenlicht

In dieser Show ist alles improvisiert: Die Dialoge, das Setting und der Verlauf der Geschichte. Wenn das Ensemble «Theater anundpfirsich» am kommenden Samstag in Weisslingen auftritt sind eigentlich nur zwei Dinge klar: Das Dorf, also Weisslingen, wird im Rampenlicht stehen. Und: Vor der Show wird sich die Theatergruppe bei einem Rundgang einen Eindruck von der Gemeinde und den umliegenden Dörfern verschaffen.

«Natürlich ist niemand dazu gezwungen, sich aktiv zu beteiligen.»

Organisatorin Nina Badertscher

Dabei werden Fotos von Alltagssituationen gemacht und das Augenmerk auf Wiedererkennbares gelegt. Die Fotos dienen der Theatergruppe als Basis für ihre Improvisationskünste. Welche Momente auf der Bühne wiedergegeben werden, entscheidet letztlich das Publikum.



Mitmachen oder Zurücklehnen



Die Besucher werden somit gewissermassen zu Regisseuren des Stücks, die den Verlauf des Stücks über ihr Dorf und dessen Umgebung mitbeeinflussen. Die Weisslingerin Nina Badertscher, die den komödiantischen Anlass im Rahmen der Kulturreihe des Gemeindevereins organisiert hat, betont: «Natürlich ist niemand dazu gezwungen, sich aktiv zu beteiligen. Die Besucher können sich auch zurücklehnen und die Aufführung auch einfach geniessen.»

Sie selbst verfolgt die Auftritte des Ensembles seit Jahren. «In Sachen Improvisationstheater hat diese Gruppe in der Schweiz definitiv einen Namen.» Das neue Stück sei aber auch für sie ein Novum. «Ich bin gespannt», so Badertscher.



Dorfwitze im Stück?



Mit ihrem Stück tritt das Theater nun auch zum ersten Mal in Weisslingen auf. Zumindest für Ensemblemitglied Niggi Hégelé ist die Gemeinde aber kein unbeschriebenes Blatt. Der in Dübendorf aufgewachsene Komiker kennt Weisslingen noch von früher. Dass an der Impro-Show deswegen Dorfgespräche oder heikle Politika zur Sprache käme, sei jedoch eine unbegründete Sorge, so die Organisatorin: «Im Vordergrund steht die Unterhaltung.» Bei der vorgängigen Ortsbegehung würden sich die Schauspieler auf Wiedererkennungsmerkmale des Dorfs konzentrieren. Sie könne sich etwa gut vorstellen, dass eine Szene vor dem Volg spielen werde. «Da trifft man sich in Weisslingen gern», so Badertscher.

Die Impro-Comedy-Show des Theaters «anundpfirsich» findet am Samstag, 24. August, um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus Weisslingen statt. Der Eintritt kostet 35 Franken. Tickets können im Vorverkauf in der Bibliothek gekauft oder unter tickets@gemeindeverein-weisslingen.ch reserviert werden.