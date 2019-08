Festival-Sommer geht in Verlängerung

Die Open-Air-Saison im Bezirk Uster erreichte mit dem H2U-Festival sowie dem Jazz am See in Greifensee am vergangenen Wochenende eigentlich ihren Höhepunkt. Doch nun zieht auch noch der Wagerenhof nach: Am diesjährigen Dörfli-Fest wird die Stiftung erstmals eine Bühne im Freien aufstellen. Es gibt Live-Acts unter freien Himmel und das Festival ist rollstuhlgängig: Dies sind zwei Änderungen, die die Verantwortlichen der Wagerenhofstiftung bei der 41. Austragung des Festes neu einführen.

«Traditionen nicht über Bord werfen»