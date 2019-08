Eine Frontalkollision zum Auftakt

Auf dem Flugplatz Dübendorf fand am Donnerstag ein wahres Happening statt. Vor einer Tribüne, die auch an der Seitenlinie eines Fussballstdions stehen könnten, fahren zwei Autos in giftigen Farben aufeinander zu. Dann ein Knall – und die beiden Fahrzeuge kommen zerstört und quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Zuschauer auf der Bühne sind still.