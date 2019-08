Eine Wanderung, die sich lohnt

Die Wanderung beginnt in St.Gallenkappel bei der Bushaltestelle Berg. Nach rund 50 Meter in westlicher Richtung ist rechts in die Gerendingerstrasse einzubiegen, um an der nächsten Kreuzung links dem Wanderweg am Waldrand entlang, hoch über dem Tobel, Richtung Neuhaus bis zum Goldingerbach hinunter zu folgen.

Frisch gemähtes Gras verströmt seinen starken Duft. An der Überlandstrasse angekommen, überquert man auf einer hohen Betonbrücke mit imposanten Pfeilern das Bachtobel. Auf der anderen Seite führt ein schmaler Pfad hinunter ins Neuhüslertobel. Unten im Tobel folgt der Pfad in Fliessrichtung des Bachs, der nun tief in ein Tobel hinunterfällt.

Beliebt bei Jung und Alt

Um die wildromantische Natur zu erleben ist der Pfad am Goldingerbach hinauf zu wählen. Der Flussweg führt vorbei an lustigen «Steinmanndli» und entlang einer Wasserleitung, an deren Ende heute noch Strom aus Wasserkraft produziert wird. Glasklares Wasser in tiefen Bassins, welche die Natur in Jahrtausenden in den Stein geschliffen hat, lädt zum Baden im Bach ein.

Dieser Platz dient auch als Wohlfühloase für die Bevölkerung und wird – meist von Familien – als Erholungsraum genutzt. Auch das Grillieren an kleinen Feuerstellen und das Spiel am und mit dem Wasser ist bei Jung und Alt beliebt. Hier lassen sich auch Versteinerungen von prähistorischen Pflanzen finden.

Über aufgehängte Stege und luftige Brücken, an mächtigen Nagelfluhwänden entlang, gelangt man ans Ende des Tobels, wo sich ein kleiner Stausee befindet. Über sehr steile Treppen führen nun zwei Wege nach Goldingen. Mit der kürzeren Variante links, verlässt man das Tobel nach einem kurzen Aufstieg durch den Wald.

Grandiose Aussicht

Oben angelangt wird die Sicht frei auf das Dorf Bürg. Bei der Postautohaltestelle Schwärzi, Bus Nummer 630, könnte man die Wanderung abbrechen und nach Neuhaus zurückkehren. Der Wanderwegweiser nach Goldingen zeigt auf ein asphaltiertes Strässlein hinauf zu einem Bauernhaus, wo auf schmalem Weg durch Wiesen nordostwärts der Weiler Echeltschwil (609 Meter über Meer) erreicht wird.