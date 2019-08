Zwei neue Gastro-Ketten in Uster

Nun kommen die Zürcher Ketten auch nach Uster. Die beiden Restaurant-Ketten «Nooch Asian Kitchen» und «The Butcher» ziehen an die Bankstrasse 1 in Uster. Im Ersten gibt es asiatische Gerichte, im Zweiten Hamburger.

Verantwortlich dafür ist die Fredy Wiesner Gastronomie AG. Sie war 15 Jahre mit dem mit dem australischen Restaurant/Bar Red Ochre in Uster präsent. Die Wiesners sind in Volketswil verwurzelt, wie das Unternehmen mitteilt.

Zwei Lokale

Die beiden Filialen werden am 5. September, um 11.30 Uhr eröffnet. Auf einer Fläche von rund 280 Quadratmetern bieten die beiden Lokale Platz für rund 140 Gäste im Innenbereich und 75 auf der Terrasse. Es handelt sich in Uster um den zehnten Standort des Nooch in der Deutschschweiz. Angeboten werden Noodle-, Reis-, Suppen-, Curry- und Sushi-Gerichten. Im «The Butcher» gibt es Burger, Buns und Fries angeboten. (zo)