Regenwurmapokalypse

Munter bohrt und gräbt sich der Regenwurm durchs Erdreich, mümmelt Erdkrumen und vermodertes Pflanzenmaterial in sich rein und geniesst das Leben. Der «rege Wurm» – daher soll sein Name stammen – ist einer von 46 Arten, die sich in der Schweiz durch den Boden wühlen. Er hat sich unseren Garten als Bleibe auserwählt.