«Ich glaube nicht, dass die Schultüten den Durchbruch schaffen»

Jörg Baumberger und Mirjam Evangelisti hatten in den vergangenen Monaten alle Hände voll zu tun. Rechtzeitig auf den heutigen ersten Schultag mussten sie Schultüten befüllen und in die ganze Schweiz verschicken. Seit neun Jahren sorgen die Geschwister aus Wangen-Brüttisellen mit ihrem Onlineshop schultueten.ch dafür, dass die Schultüten-Tradition aus Deutschland in die Schweiz überschwappt. Bei einer Visite der Schulhäuser von Schwerzenbach, Maur und Fällanden zeigte sich jedoch, dass es der deutsche Brauch in der Region schwer hat.