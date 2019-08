Das H2U ist auch ein Velofestival

Das Wichtigste in Kürze

Das H2U verzeichnete an allen drei Tagen einen Besucherrekord

Sicherheitstechnisch blieb es ruhig

Das Festival soll noch grüner werden

Die vierte Ausgabe des H2U-Festivals konnte an allen drei Tagen einen Rekord verzeichnen. Am Freitag kamen 2000 Besucher an die Woodstock-Night, am Samstag war das Festival mit 2500 Eintritten ausverkauft, am Sonntag kamen etwa 1800 Besucher aufs Zeughausareal.