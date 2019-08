«​​​Wir fingen an zu buddeln, es wurde immer heisser, kein Schatten irgendwo»​​​​​​

Wer Erika und Andreas Senn besuchen will, passiert auf dem schmalen mit Haarnadelkurven bespickten Weg mehrere Fahrverbotstafeln. Ihr Haus steht auf Gibswiler Boden, gehört aber zur politischen Gemeinde Hinwil. Das Ehepaar lebt ab vom Schuss. Und so mögen es die zwei – noch lieber als im Oberland, in Afrika. Deswegen wartet in Windhoek in Namibia auch ein Camper auf sie.