Höhenflüge, wildes Gekreische und viel Party

Der Chilbi-Betrieb hat noch nicht einmal gestartet, da schlendern schon die ersten Besucher in Richtung Festgelände. Sie können es am frühen Samstagnachmittag offenbar kaum erwarten, auf dem Riesenrad ein paar Runden zu drehen, an den Spielständen ihr Glück zu versuchen oder auf den Chilbi-Bahnen ihren Adrenalinspiegel zu erhöhen.

Rambazamba am ersten Abend