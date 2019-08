So schützen Sie ihre Pommes vor gefrässigen Möwen am Pfäffikersee

Das Wichtigste in Kürze

Britische Wissenschaftler starrten zu Forschungszwecken Möwen an

Sie wollten herausfinden, ob das einen Einfluss auf deren diebisches Verhalten hat

Die meisten Möwen liessen sich tatsächlich beeinflussen

Grosse Möwen sind diebische Biester. Wer sich an einem lauen Sommertag in Gewässernähe aufhält, wo die Vögel leben, und sich etwas zu Essen gönnt, muss auf der Hut sein. Viele der Tiere kennen nur wenig Scheu, wenn es darum geht, die nächste Mahlzeit zu stibitzen. Zu den bekanntesten Arten gehören die Mittelmeer- und die Silbermöwe. An den Oberländer Seen nistet meist die etwas kleinere Lachmöwe.

In England ist die Mundraub-Plage durch Silbermöwen akut. Zumindest könnte man das meinen, wenn man sich anschaut, womit sich die University of Exeter so beschäftigt.

Der «Mensch-Möwen»-Konflikt

Die Uni-Wissenschaftlerin Madeleine Goumas untersuchte in Küstenstädten in der Grafschaft Cornwall zusammen mit Kollegen, wie die gefrässigen Vögel von den eigenen Pommes ferngehalten werden können – im Feldversuch. Denn bei den Behörden gingen zahlreiche Beschwerden ein, eine Folge des zunehmenden «Mensch-Möwen»-Konflikts, argumentieren die Wissenschaftler.

Für ihre Untersuchung platzierten sie eine Portion Fritten auf den Boden und legten – oder besser: hockten – sich in eineinhalb Meter Abstand auf die Lauer. «Die Experimentatorin nahm eine hockende Stellung ein, ihren Körper in Richtung der Möwe ausgerichtet, um eine direkte Sichtlinie mit ihr zu ermöglichen, sobald sie in Richtung des Essens lief», heisst es im Paper zur Untersuchung.

Das Ziel der kühnen Feldforscher: Sie wollten herausfinden, ob Möwen noch immer so dreist sind, wenn man sie fixierte, Auge in Auge.

Eigensinnige Vögel

Eigentlich wollte das Team um Goumas so 74 Möwen niederstarren. Die eigensinnigen Vögel stellten sich aber quer: Die meisten flogen weg, oder näherten sich dem Köder erst überhaupt nicht. Die Wissenschaftler mussten sich schlussendlich mit 19 Testsubjekten begnügen.

Mit diesen massen die Forscher, ob sich die Tiere länger Zeit nahmen, sich dem Essen zu nähern, wenn ein Mensch sie anstarrt. Das Ergebnis: Tun sie. Ganze 21 Sekunden im Median.