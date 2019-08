Mario Fehr versucht sich in Gossau im Hornussen

Urchig und urschweizerisch geht es noch bis Sonntagabend am Fest des Nordostschweizerischen Hornusser Verbandes in Gossau zu und her. Schon letzte Woche hatte zu Ehren der Hornusser­gesellschaft Gossau, die dieses Jahr ihr 100-­jähriges Bestehen feiert, das Interkantonale Hornusserfest in der Gemeinde stattgefunden (wir berichteten). Für die rund 2000 Hornusser aus der ganzen Schweiz, die am Anlass erwartet werden, haben die Organisatoren entlang der Leerütistrasse und des Rosriets 15 Spielfelder eingerichtet.

Neben mehreren Gemeindepräsidenten versuchte sich am Samstag auch Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP), ein «bekennender Fussballfan», in der Nationalsportart. Fehr durfte in der Trainingsanlage ein paar Abschläge machen, und zeigte sich begeistert von der Sportart. In seiner Ansprache dankte er den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement für eine Sportart, die «die Tradition der Schweiz, ihre Wurzeln, ihre Identität seit Jahrhunderten zu einem guten Teil mitprägen und mitrepräsentieren.»