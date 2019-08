«Ein Schweizerkreuz würde ich nicht rasieren»

Wer an Hippies und Woodstock denkt, dem kommt nicht zwangsläufig auch Niederuster in den Sinn. Es sei denn, er fährt in diesen Tagen am Coiffeursalon von Lotti Egli an der Seefeldstrasse vorbei. Dort prägt die Hippie-Ästhetik in Form von gemalten Blumen und Regenbogen das Schaufenster. «Das Festival in Woodstock von 1969 fällt ins gleiche Jahr wie die Eröffnung meines Salons», begründet Lotti Egli die bunte Aufmachung. «Und ich wäre damals selbst gerne ein Hippie gewesen.»