Ein Hauch von Woodstock in Uster

Am Freitagabend um halb elf Uhr ist es soweit. Mit Percussion, Schlagzeug und Bongos wird am H2U-Musikfestival in Uster minutenlang der Rhythmus aufgebaut. Das Publikum strömt zur Hauptbühne, und bald darauf greift Jens Skwirblies in die Tasten der Hammondorgel. Das Publikum ahnt, was jetzt kommt. Die Spannung steigt. Gerd Schlüter spielt die ersten, unverkennbaren Santana-Töne auf seiner Gitarre.