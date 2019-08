So viele Besucher wie noch nie am H2U-Startabend

Das H2U- Festival ist schon am ersten Abend auf Touren gekommen. «So viele Besucher hatten wir am Freitagabend noch nie. Bisher war der erste Festivalabend immer etwas enttäuschend», sagt Organisator Rolf Heckendorn. Ob es am Motto Woodstock gelegen hat? Wohl kaum, auch wenn schon die erste Band Woodstock-Feeling aufkommen liess.