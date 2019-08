«Mein Vater verbrachte 275 Stunden mit dem Mörder seines Vaters»

Alon Less ist ein offener Mensch. Offen gegenüber allen Menschen, Kulturen und Religionen, wie er sagt. Das müsse er sein, mit seiner Lebensgeschichte. Der 69-Jährige, der seit dem Jahr 2008 in Fehraltorf lebt, ist der Sohn von Avner Werner Less – einem israelischen Diplomaten und Polizeioffizier, geboren in Deutschland, der in den 1960er Jahren den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann verhörte.