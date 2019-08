Pfäffikon schlägt die Goldküste

Es ist schon zu so etwas wie einem Ritual geworden, dass die «Weltwoche» jährlich über die Gemeinden des Landes urteilt. Damit es etwas spannender wird, schrauben die Macher jedes Mal wieder ein wenig an den Bewertungskriterien. Anders ist es beispielsweise kaum zu erklären, dass die Gemeinden im Oberland in der Kategorie Wohnen diesmal fast durchgehend viel besser abschneiden als noch im Jahr zuvor.

Besonders ausgeprägt ist die statistische Berg- und Talfahrt etwa in Illnau-Effretikon. Im Vorjahr rutschte die Stadt von Rang 210 auf 323 ab. In der aktuellen Wertung wurde sie nun mit einem Schlag auf Rang 58 hinaufkatapultiert.

Einen grossen Sprung nach vorne haben gegenüber der Vorjahreswertung auch Hittnau (+93 Plätze), Hinwil (+76), Bauma (+67) und Fischenthal (+62) gemacht. Schlechter sieht es für Grüningen und Bubikon aus, die 100 Plätze oder mehr verloren haben.

928 Gemeinden bewertet

Eine gewisse Beständigkeit zeigt sich an den Extremen. Die attraktivste Oberländer Gemeinde ist wie im Jahr zuvor Pfäffikon. Die Seegemeinde bringt es schweizweit auf den fünften Platz. Damit liegt sie sogar noch vor Goldküsten-Steuerparadiesen wie Herrliberg oder Küsnacht. Neu unter die ersten Zehn geschafft hat es auch die Glatttal-Metropole Dübendorf. Sie besetzt aktuell Platz 9.

Deutlich unattraktiver ist gemäss dem Wochenblatt das Leben in Wald (Rang 305), Bauma (Rang 441) und Fischenthal (Rang 458). Zwar belegen diese Gemeinden in der Region die hintersten Plätze, schweizweit betrachtet liegen sie allerdings immer noch im Mittelfeld.