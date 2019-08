Neues Walder Festival feiert Premiere

Am Samstag gibts etwas Neues in Wald: Das Wum-Festival feiert seine Premiere an der Bachtelstrasse. Bei Musik lokaler Bands, Cordon bleu am Spiess, Bratwurst, Pommes und Salat soll das Publikum langsam aber sicher den Sommer ausklingen lassen.

Es wird die erste Veranstaltung des neugegründeten Walder Vereins «Wald und Musik» sein. «Das ist der Startschuss für ein unkonventionelles Dorf-Festival», sagt Präsident Stefan Hubschmid. Er und die anderen Vereinsmitglieder sind zeitgleich eben jene Musiker, die die Konzerte spielen werden.