Das Ende für zwei Pfäffiker Traditionsgeschäfte

«Als ich den Laden 1983 übernahm, hiess es, das Haus werde in zwei Jahren abgerissen. Nun stehen wir wieder an diesem Punkt. Doch dieses Mal ist wirklich fertig.» In Albert Gujers Stimme schwingt viel Wehmut mit. Denn aus seinem Velofachgeschäft an der Hochstrasse zieht er Ende September aus.