Lastwagen landet im Graben

Auf der Rüetschbergstrasse in Turbenthal kam am Dienstag gegen 10 Uhr ein Sattelschlepper von Elgg her von der Strasse ab und kippte zur Seite. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilte. Ab Dienstagmittag 12 Uhr war die Strasse gesperrt. Mit einem Kran konnte das Lastfahrzeug aufgestellt und der Anhängerzug wieder in Position gebracht werden.

Wie die Kantonspolizei weiter mitteilte, sei der Sattelschlepper mit Gummigranulat beladen gewesen. Die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg war gemäss Angaben auf ihrer Website mit sieben Personen der Verkehrsgruppe und diversen schweren Geräten vor Ort. Der Einsatz dauerte bis 20 Uhr abends rund acht Stunden. Die Strasse ist wieder frei.