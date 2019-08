Jetzt hat Federer Zoff mit den Seeuferschützern

Rives Publiques mischt sich nun in die Pläne des Tennisprofis ein. Der Verein hat einen Brief an die Rapperswiler Bevölkerung und die St. Galler Kantonsbehörden geschickt, berichtet 20min.ch. In diesem Schreiben heisst es: «Wir sind überzeugt, dass Sie verpflichtet sind, von Herrn Federer einen durchgehenden Uferweg direkt am Wasser vor seinem Grundstück zu fordern. Das Grundstück darf er kaufen und nutzen, das der Öffentlichkeit gehörende Uferland hingegen nicht.»

Die Behörden haben noch nicht auf den Brief reagiert. Auch Federer hat sich noch nicht detailliert zu den Plänen auf seinem neuen Grundstück in Kempraten geäussert. (mig)