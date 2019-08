«Eine Antwort auf die zunehmenden psychischen Probleme»

Roger Staub, Sie haben ermöglicht, dass in der Schweiz Ensa-Kurse angeboten werden. Für was steht «Ensa»?

Roger Staub: Ensa ist keine Abkürzung und nicht belastet mit irgendwelchen Vorstellungen oder Vorurteilen. Ensa kommt in einer der zahlreichen Sprachen der australischen Ureinwohner vor und heisst «Antwort». Mit Ensa sagen wir: Erste Hilfe ist Teil der Antwort auf die zunehmenden psychischen Probleme. Und wir stellen einen Bezug zu Australien her.