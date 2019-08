Jetzt wird das Naturschutzgebiet definitiv umgegraben

Vor Ort waren unter anderen Thomas Kübler, ehemaliger Stadtrat und Stiftungsratspräsident der Greifensee-Stiftung, Ursina Wiedmer von der Baudirektion des Kantons Zürich und der Fällander Gemeinderat Ruedi Maurer.

Mit einer Reihe von Massnahmen wollen die Verantwortlichen neue, grossflächige und zusammenhängende Lebensräume schaffen. Die Hoffnung: In Zukunft sollen sich hier Amphibien, Reptilien, Insekten, diverse Vogelarten und Säugetiere ansiedeln. Die Lebensräume sollen dafür sorgen, dass Tierarten in ihren angestammten Lebensräumen verbleiben und sich Bestände von bedrängten Arten erholen, schreibt die Greifensee-Stiftung in einer Mitteilung.

Ein altes Naturschutzgebiet

Bereits 1994 sei das Gebiet mit dem Flurnamen Stocklen in der Verordnung zum Schutz des Greifensees als Regenerationsfläche festgesetzt worden. Insgesamt 2,1 Millionen Franken wird die Renaturierung kosten, finanziert wird sie von der öffentlichen Hand und Privaten. (zo)