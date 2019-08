Hier sticht der Baumer Steampunk-Konstrukteur in See

Rund ein halbes Jahr hat Raphael Grässer, Erfinder und Konstrukteur aus Bauma, an seinem jüngsten Projekt gearbeitet: einem Dampf-Katamaran mit Schaufelrad-Antrieb. Grässer, der in der Steampunk-Szene unter dem Namen Raphaelius Alva Grusser bekannt ist, entwickelt und baut in seiner Baumer Werkstatt Maschinen. Vor gut einem Jahr stellte der 32-jährige eine Dampfkutsche vor.