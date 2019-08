Volketswil, das Fast-Food-Dorf

Volketswil ist eine Agglomerationsgemeinde wie viele andere auch. Ein Dorfkern mit einem einigermassen gut funktionierenden Dorfleben, eine Handvoll Aussenwachten, Jugendliche, die sich an der Grossstadt orientieren.

Was die Gemeinde auszeichnet, ist ihr Gastro-Angebot. Allerdings ein etwas anderes, als man es in der Nachbargemeinde Dübendorf findet. Mit einem adligen Hochsitz wie der Waldmannsburg kann man nicht aufwarten. Volketswil hat aber etwas, was die Garnisonsstadt nicht hat: eine Fast-Food-Meile.