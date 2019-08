SVP rechnet mit viel mehr Chaos

Werden sich die Autofahrer im Dübendorfer Stadtzentrum an eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern halten? Der Stadtrat ist der Meinung, dass sie dies tun werden, und zwar auch ohne aufwändige bauliche Massnahmen. Er will seine Pläne deshalb vorwiegend mithilfe von Signalisierung und damit kostengünstig umsetzen. Das hält er in seiner Antwort auf eine schriftliche Anfrage von Daniel Burkhardt fest.