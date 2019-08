So will der Bademeister die Anlage vor Vandalen schützen

In der Badi Grüningen haben Vandalen diesen Sommer alles, was nicht niet- und nagelfest war, in die Schwimmbecken geworfen. Nebst Tischen, Stühlen und Abfalleimern landete auch die Putzmaschine mitsamt Elektronik im Wasser. Auf diese ist Bademeister Markus Deuber angewiesen, um die Schwimmbecken zu reinigen.