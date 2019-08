So startet die Klassik-Hochburg der Region

Unter dem Motto «Lasst uns träumen» lief die Kyburgiade am Donnerstagabend mit einem ausverkauften ersten Konzertabend erfolgreich und vielfältig an. Auf insgesamt fünf Bühnen wurde dem Publikum an jeweils 20-minütigen Kurzkonzerten ein ausgewogener Mix an klassischen Formaten geboten. Mit «The Twiolins» spielten in der Kapelle beim Schlosshof zwei junge Virtuosen der avantgardistischen Richtung mit ihren Violinen auf.

Im Rosengarten boten Daniel Fritzsche am Cello und die Schweizer Tänzerin Debora Rusch vor der Schlosskulisse einen facettenreichen Anblick. Mit der neuen Geschäftsleitung durch die Cousins Stefanie und Dario Hauri hat sich auch das Konzept der Kyburgiade verändert. Neu dauert das Festival nur noch drei statt der ursprünglichen fünf Tage.