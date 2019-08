«Lernt einfach diese verdammte Sprache»

Romantisieren möchte Filipe Da Silva seinen Entscheid, von Portugal in die Schweiz auszuwandern, nicht. «Ich kam hierher, um Geld zu verdienen.» In seiner Heimat, im Norden Portugals bei Braga, habe er schlicht keine Perspektiven mehr gesehen für sich. Die Situation sei frustrierend gewesen. Ein Freund von ihm musste trotz einer Ausbildung an der Uni zum Sportlehrer in einer Garage Autoersatzteile verkaufen, weil es sonst keine Jobs gab. «Schliesslich sehnt sich doch jeder nach einem besseren Leben», so Da Silva.