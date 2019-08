Dieses Instrument vermisst der Verein besonders

Sie hängen an Bushaltestellen, öffentlichen Plätzen und in lokalen Geschäften Lindaus: Mittels Flyern will der Musikverein Kempttal auf sein Schnupperkonzert aufmerksam machen. Die Idee: Interessierte können während zweier Monate unverbindlich an den Proben des Vereins teilnehmen. Gemeinsam wird im November zum Abschluss ein Abendkonzert gegeben. Einzige Bedingung: Interessierte müssen ihr Instrument beherrschen und Noten lesen können.