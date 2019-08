Alters- und Pflegeheim Böndler erhält Tagestreff

Mit dem Kredit zur Sanierung des Alters- und Pflegeheims Böndler haben die Stimmberechtigten auch der Schaffung einer Tagesstätte und den Folgekosten zugestimmt, ruft der Gemeinderat Bauma in einer Mitteilung in Erinnerung.

Tagesstruktur für Menschen mit Demenz



Mit dem Tagestreff, wie die Einrichtung nun offiziell heisst, erweitert der Böndler sein Angebot für Betagte, so dass die Bedürfnisse nach individueller Betreuung und geordneten Tagesstrukturen speziell für Menschen mit Demenz oder einer psychischen Krankheit besser und gezielter als heute erfüllt werden können.

Betriebsaufnahme ab Februar 2020



Das Angebot des Tagestreffs richtet sich an Bewohner und Bewohnerinnen des Alters- und Pflegeheims Böndler wie auch an externe Gäste. Der Tagestreff wird ab Februar 2020 stufenweise den Betrieb aufnehmen. Ab August 2020 soll der Betrieb Montag bis Freitag geöffnet sein. Der Gemeinderat hat dem vorgelegten Betriebskonzept sowie der Taxordnung an seiner Sitzung Mitte Juli zugestimmt.