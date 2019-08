Frühlingsmesse Wohnen & Genuss ist am Ende

15 Durchführungen sind genug: Die Messe Wohnen & Genuss verschwindet, wie die Veranstalterin Zomag AG mitteilt. Sie war das Frühlingspendant zur spätsommerlichen ZOM und fokussierte sich insbesondere auf die Bereiche Wohnen, Haus und Garten - nebst dem Genuss, der zuletzt vor allem in Form eines Streetfood-Festivals zum Tragen kam.

Die Messeveranstalterin hat nun beschlossen, die Aspekte Wohnen, Haus und Garten in die ZOM zu integrieren. Doch ganz die Segel streichen will sie im Frühling nicht. Laut einer Mitteilung soll in jener Zeit anstelle der bisherigen Messe ein Kulinarik-Festival entstehen.

Messen haben sich angeglichen

Die Zomag begründet den Entscheid gegen die bisherige Messe mit der Marktentwicklung. Die Wohnen & Genuss und die ZOM seien sich faktisch immer ähnlicher geworden. «Der spezialisierte Messefokus auf Wohnen, Haus und Garten hat in den letzten Jahren etwas eingebüsst», sagt Inhaber und Geschäftsführer der Zomag, Andreas Künzli.

In Winterthur funktioniere das Konzept wunderbar, der Markt in Wetzikon gebe aber nicht dasselbe her. Die Angleichung der Messen sei real. Diverse Aussteller seien heute bereits an beiden Messen präsent. «Das hat uns zum Schlussstrich der Frühlingsmesse bewogen.» Die ZOM werde als grösste Publikumsmesse im Kanton Zürich vom Entscheid profitieren, ist Künzli überzeugt. «Durch die Integration gewinnt die Veranstaltung im Branchen-Mix dazu.»

Konsequent Genuss

Im Frühling will die Veranstalterin konsequent auf Genuss setzen. «Unsere Vision ist ein Kulinarik-Festival mit Streetfoodbereich, wo es primär um Essen und Trinken geht.»