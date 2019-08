Ein Defibrillator erhöht die Überlebenschancen

Eine Reanimation ist in jeder Hinsicht sehr anstrengend. Deshalb sind mehrere Helfer nötig, Bereits nach zwei Minuten erreicht ein Ersthelfer die erforderliche Qualität der Herzdruckmassage kaum mehr, weil diese so kräfteraubend ist. Deshalb sollte man in einer solchen Situation, wenn immer möglich, einen Defibrillator, kurz auch Defi genannt, einsetzen.