«Aufzuhören wäre mein sozialer Tod»

Wo anfangen in dieser faszinierenden Lebensgeschichte? Einer Geschichte, die sich über die Kontinente Amerika, Afrika, Europa und Asien erstreckt. Die von einer rastlosen Frau erzählt, die sich, so abgedroschen das klingen mag, für eine bessere, gerechtere Welt einsetzt. Ursula Hauser, geboren 1946 in Kilchberg, befindet sich derzeit wieder einmal in der Schweiz. Die Begrüssung am Hauptbahnhof in Zürich ist herzlich, sofort bietet sie das Du an.