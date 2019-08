Wenn Silberschmidt silbernes Haar bekommt

Ancillo Canepa, Präsident FC Zürich, Rüti



Eines ist klar: den Präsidenten des FC Zürich wird man auch mit grauen oder grau melierten Haaren noch immer pfeifferauchend am Spielfeldrand erblicken. Längst wird «Cillo» dann den Titel des dienstältesten Präsidenten eines Schweizer Fussballclubs für sich beanrpruchen – dies knapp vor dem umtriebigen FC-Dübendorf-Vorsitzenden Markus Herzog. Wie es das Schicksal mit einem gelegentlich meint, wird der FCZ in der Saison 2039/2040 dann ausgerechnet dort auflaufen, wo Canepa aufgewachsen ist. Zum Saisonauftakt in der 2. Liga interregional empfängt der FC Rüti als Aufsteiger den frisch in die 1. Liga durchgereichten früheren Schweizer Meister, ehe die Stadtzürcher eine Woche darauf im mit Spannung erwarteten Stadtderby im Schweizer Cup auf den Grasshopper Club Zürich aus der 2. Liga interregional trifft.