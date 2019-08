Suche in der heissen Phase

Die Lehrstellensuche befindet sich derzeit in der Schlussphase. Denn bis Mitte Monat sollten die Suchenden einen Lehrvertrag abgeschlossen haben. «Die Berufslehre beginnt jeweils spätestens mit dem Beginn des Unterrichts an den Berufsfachschulen», sagt der stellvertretende Amtschef des Zürcher Mittelschul- und Berufsbildungsamtes Hans Jörg Höhener. Dies ist im Kanton Zürich am 19. August der Fall.