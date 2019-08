Das sagen die Besucher über die Highland Games

Schon von Weitem verrät die Dudelsack-Musik, dass beim Flughafen Speck die Highland Games in vollem Gange sind. «Allein am Donnerstag und Freitag hatten wir insgesamt schon 7000 bis 8000 Gäste», schätzt Christoph Kessler, der Ehrenpräsident der Highland Games in Fehraltorf. Entsprechend zufrieden ist er auch mit dem bisherigen Verlauf der Spiele: «Es klappt alles wie am Schnürchen, sogar das Wetter ist perfekt».