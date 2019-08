Wer bietet das schönere Balkonien?

Wer will sich schon in überteuerte und klimaschädliche Langstreckenflugzeuge setzen, um vor alten Mauern Schlange zu stehen, sich am Pool einen Sonnenbrand zu holen und sich mit den bescheidenen Fremdsprachkenntnissen vor der Familie zu blamieren, wenn man all das auch zu Hause haben kann? Ferien zu Hause - ohne Stress, günstig und garantiert klimafreundlich - sind im Trend. Für solch einen Urlaub muss man aber am richtigen Ort wohnen. Deshalb lassen wir in diesem Städteduell Uster und Dübendorf in der Rubrik «Ferienort» gegeneinander antreten.