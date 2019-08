Tanzchoreo mit Ballett und ein bisschen Beyoncé

Cécile Lehner tanzt seit sie fünf Jahre alt ist. Erst Ballett und Stepp-, später auch Jazztanz. «Alles auf der Bühne und an den Auftritten hat mich fasziniert, die Kostüme, die Schminke, das Schauspiel», erinnert sich die 33-Jährige an ihre Anfänge. Diese führen sie zurück in die Vereinigten Staaten: Als kleines Mädchen hat Lehner während drei Jahren in New Jersey gelebt. Aber auch zurück in der Schweiz liess Lehner das Tanzen nicht los. Sie nahm weiter Kurse, bis sie sich nach ihrer KV-Lehre dazu entschloss, eine Tanzausbildung zu absolvieren. Heute führt sie in Effretikon eine Tanzschule.

Grosser Konkurrenzkampf in der Branche

Über Jahre hinweg ist sie selbst regelmässig aufgetreten. Bis ihr der Konkurrenzkampf in der Branche zu viel wurde. «Ich wollte mir nicht ständig Gedanken zu meinem Äussern machen, ob ich genug schlank bin zum Beispiel.» Der ständige Druck, an den Castings genügen zu müssen, habe sie dazu gebracht, sich innerhalb der Tanzwelt neu zu orientieren. So hat sie begonnen, ihre eigenen Bühnenshows auf die Beine zu stellen. Wenn sie heute an einem Casting anzutreffen ist, dann als Jurymitglied.

Zuletzt war dies für die Umsetzung des Illnauer Freilichtspiels «Fernweh» der Fall. Vor über einem Jahr hat Cécile Lehner die Arbeit für das Theaterstück, das in Kürze Premiere feiert, aufgenommen. Für die Tanzeinlagen der Schauspieler hat sie zusammen mit der Zürcher Tänzerin Houefa Phillip die Choreographie entwickelt und diese mit den Artisten eingeübt.

Ein Eindruck von den Proben in Illnau im Video: